Il pallone - spia cinese sugli Usa fa saltare il viaggio di Blinken in Cina

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ci mancava pure l'incidente diplomatico . All'indomani dello sbarco degli Stati Uniti nelle Filippine in chiave anti -, schizza alle stelle la tensione tra Washington e Pechino in seguito all'...

... secondo alcuni un, è a uso civile per "ricerche meteorologiche e scientifiche". Lo si legge in una nota serale del ministero degli ...All'indomani dello sbarco degli Stati Uniti nelle Filippine in chiave anti - Cina , schizza alle stelle la tensione tra Washington e Pechino in seguito all'avvistamento di uncinese ...

Il caso del pallone aerostatico cinese avvistato negli Stati Uniti ha spinto il capo della diplomazia statunitense, Anthony Blinken, a posticipare il suo viaggio a Pechino. La visita, prevista per que ...