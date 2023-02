Il pallone spia cinese fa saltare la visita di Blinken a Pechino

Leggi su formiche

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non c’è ancora un annuncio definitivo, ma il segretario di Stato americano, Antony, avrebbe deciso di rinviare l’imminente viaggio in Cina – doveva partire domenica, secondo fonti non ufficiali – in seguito al volo di quello che è stato descritto dal Pentagono come unsopra agli Stati Uniti. Il rinvio segna una nuova fase significativa nelle tensioni tra Washington e, che teoricamente doveva prendere una forma non tanto di distensione, ma più lineare e garbata comunicazione, dopo che i due leader – Joe Biden e Xi Jinping – si erano incontrati al G20 di Bali. Il ministero degli Esteriha dichiarato che non era uno strumento di spionaggio quello che è stato individuato sopra i cieli del Montana, ma un “dirigibile civile” utilizzato ...