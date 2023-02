Il pallone spia cinese fa saltare la visita di Blinken a Pechino

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non c’è ancora un annuncio definitivo, ma il segretario di Stato americano, Antony, avrebbe deciso di rinviare l’imminente viaggio in Cina – doveva partire domenica, secondo fonti non ufficiali – in seguito al volo di quello che è stato descritto dal Pentagono come unsopra gli Stati Uniti. Il rinvio segna una nuova fase significativa nelle tensioni tra Washington e, che teoricamente doveva prendere una forma non tanto di distensione, ma più lineare e garbata comunicazione, dopo che i due leader – Joe Biden e Xi Jinping – si erano incontrati al G20 di Bali. Il ministero degli Esteriha dichiarato che non era uno strumento di spionaggio quello che è stato individuato sopra i cieli del Montana, ma un “dirigibile civile” utilizzato principalmente ...

La visita in Cina del segretario di stato americano Antony Blinken è stata rinviata dopo che il dipartimento della Difesa Usa ha rilevato la presenza di un '' cinese nei cieli americani. Lo ha detto un alto funzionario del dipartimento americano in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. "In questo momento una visita a Pechino ...leggi anchecinese nei cieli Usa: cos'è, a cosa serve e perché preoccupa tanto il Pentagono Tra l'incudine e il martello Le Filippine hanno appena iniziato a godere della loro rinnovata ...

