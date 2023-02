Il letto è una rosa di Monica Vitti in una nuova edizione targata Mondadori

(Di venerdì 3 febbraio 2023) A un anno dalla morte ditorna Ilè unain unada. Il libro era uscito il primo giugno del 1995 e ora la famosa casa editrice ha deciso di riprenderlo in mano e di pubblicarlo in unaampliata che conta anche sulla prefazione di Roberto Russo, marito dell’attrice. I proventi del libro, definito “surrealista e animista”, verranno devoluti in favore dell’Unità di ricerca di cefalee e neurosonologia della fondazione Policlinico Universitario Campus Bio Medico. Il romanzo mescola elementi biografici ad altri di pura fantasia. La protagonista sta lavorando al montaggio del suo nuovo film negli studi di via Margutta. Spesso però sente delle voci ...

La cella di un detenuto in carcere duro contiene un, un tavolo esedia inchiodata a terra ed è impossibile ogni forma di privacy. Chi è detenuto in questo regime non può possedere alcun ...Tutti sapevano e hannonel 2015 il rapporto conclusivo dell'analisi del Pd romano che il ... Questo modello ancorato a poltrone e a'gestione quasi aziendale' era presente in 27 circoli, ...

Il letto è una rosa, il mémoire bizzarramente dadaista, gioiosamente arruffato e oniricamente felliniano di… Il Fatto Quotidiano

Il letto è una rosa di Monica Vitti in una nuova edizione targata ... ScreenWorld

Con "Il letto è una rosa" torna Monica Vitti, protagonista indimenticabile del cinema italiano Adnkronos

Una culla e un letto sicuri: violenza ostetrica, dopo lo sdegno servono azioni la Repubblica

Una casa minimalista a Monaco dal mood contemporaneo Architectural Digest Italia

Un sorriso, però, c’è stato, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.La notte della sconfitta della Cremonese, quella dei primi veri fischi della seconda stagione con Mourinho in panchina, ...«In questi anni, nonostante le difficoltà, non è mai mancato un piatto e un letto in più, un aiuto», commenta «La mia — aggiunge — è stata una scelta di vita, ho deciso di suonare una chitarra con le ...