Il lago di Como… visto dall’alto

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ildi Como si può guardare anche! E senza prendere l’idrovolante. Da Como si può raggiungere infatti, il Faro Voltiano di Brunate, da cui si gode una vista spettacolare sule le montagne. Con la storica funicolare Como – Brunate – la stazione a valle è segnalata e facilmente raggiungibile – si può salire fino alla tranquilla Brunate. La cittadina si trova a circa 700 metri di altitudine ed è ricca di eleganti ville – testimonianza di un passato prestigioso come meta di villeggiatura – e alberghi in stile liberty. Il Faro VoltianoDalla stazione di arrivo della funicolare si può camminare per raggiungere il faro. La distanza da coprire è di circa un chilometro, con alcuni dislivelli. Anche se la camminata è impegnativa la vista che si gode dalla cima del faro ripaga lo sforzo. In giornate limpide si può vedere ...