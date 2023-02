Il Gladiatore 2 | la data di uscita del film è ufficiale

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il2 ha unadi: il 22 novembre 2024, il sequel del celebredi Ridley Scott arriverà nelle sale di tutto il mondo, ha annunciato oggi Paramount Pictures. Il candidato all’Oscar per”Aftersun” Paul Mescal è in trattative per diventare il protagonista. Il sequel, ancora senza titolo, sarà prodotto da Scott, dal suo presidente della Scott Free Productions Michael Pruss, da Doug Wick della Red Wagon Entertainment e da Lucy Fisher David Scarpa che scriverà la sceneggiatura. Uscito nel 2000, Ilha visto come protagonista Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio, un soldato romano costretto alla schiavitù che giura vendetta contro Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix. Poiché Massimo muore alla fine del “”, Mescal interpreterà Lucius, ...