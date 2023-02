Il Cremlino | ' Una bufala il viaggio del capo della Cia a Mosca per offrire il 20% dell' Ucraina'

Un edificio, a 5 minuti dal, che secondo un'indagine Reuters sta generando milioni di dollari di affitto persocietà registrata a Lyudmila stessa, con il suo nome da nubile. Ma non è ...Il piano è di concentrarsi ancoravolta sulla tecnologia che può e non deve essere utilizzata ... Non siamo intimiditi dale non lo saremo. Il futuro dell'Ucraina è nell'Unione europea. Il ...

Piano pace Usa con 20% Ucraina a Russia, Cremlino: "Una bufala" Adnkronos

Ucraina, Cremlino: "Una 'bufala' offerta Usa 20% territorio" Adnkronos

Cremlino, 'una bufala' offerta Usa del 20% dell'Ucraina Alto Adige

Cremlino, 'una bufala' offerta Usa del 20% dell'Ucraina - Ultima Ora Agenzia ANSA

Cremlino, 'una bufala' offerta Usa del 20% dell'Ucraina Agenzia ANSA

Quando nel 2014 chiesero al presidente russo Vladimir Putin se, dopo il divorzio da Lyudmila Skrebneva, avesse intenzione di risposarsi, lui rispose con una battuta: «Prima devo far ...Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha smentito le indiscrezioni secondo cui il direttore della Cia William Burns sarebbe andato a Mosca e avrebbe offerto il 20 per cento ...