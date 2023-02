La prima versione proposta dal presidente deleuropeo, Charles Michel, conteneva un intero paragrafo dedicato alla 'solidarietà'. 'Un accesso uniforme ai mezzi finanziari è fondamentale per ...... come ribadito nella puntata di Zoom con ospite il presidente uscente Stefano Chiodini, colei che ne ha raccolto il testimone, insieme al nuovodovrà affrontare l'applicazione della riforma ...

Il Consiglio Ue boccia il debito comune proposto da Meloni: la bozza del documento Il Foglio

Il Consiglio d'Europa boccia i decreti contro le Ong: «Vanno revocati» Avvenire

Grottaminarda, il Consiglio boccia la rottamazione automatica degli ... Orticalab

Autonomia differenziata in pre-Consiglio, Boccia: non un solo centesimo per ridurre diseguaglianze Sud-Nord Calabria News

Parco di Portofino, il Consiglio di Stato boccia la sentenza del Tar ... Radio Aldebaran Chiavari

Nella bozza delle conclusioni del vertice passa la linea di Germania e Paesi Bassi. L'Italia otterrà più flessibilità su alcuni investimenti del Pnrr e del RePowerUe, ma non ci sarà un nuovo Sure per ...Negli studi di Radio Fm1, ieri sera, ospite la nuova Presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Fermo, Fabiana Screpante. Un focus sulla recente elezione e sui problemi e le sfide da ...