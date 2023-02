Il cane più vecchio del mondo ha 30 anni | Bobi | l’amico a quattro zampe della famiglia Costa

(Di venerdì 3 febbraio 2023)è ilpiùdel. L’animale ha raggiunto la veneranda età di 30ed è stato nominato dal Guinness World Records il più anziano del pianeta, battendo un primato che resisteva da un secolo., che vive in Portogallo con i suoi padroni, è un purosangue Rafeiro do Alentejo, una razza che ha un’aspettativa di vita media di 12-14. Il precedentepiùin assoluto era l’australiano Bluey, morto nel 1939 all’età di 29e cinque mesi., che vive con lain Portogallo, ha più di 30e gode di buona saluteAl 1° febbraio, infatti,aveva 30e 226 giorni e ...

