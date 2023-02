Non proprio il modo migliore per approcciarsi alla deadline di questa finestra, ma proprio a un passo dal traguardo potrebbero esserci novità. Lazio, Fares verso l'Alanyaspor L'unica ...Commenta per primo Nicolò Zaniolo resta alla Roma : la sessionedinon ha portato alla cessione richiesta dal giocatore e il discorso è rinviato alla prossima estate, con l'addio che sembra ormai inevitabile, dopo il rifiuto del calciatore ...

Torino 2022/2023, il tabellone DEFINITIVO del calciomercato invernale Toro News

L'analisi del calciomercato invernale del Pisa Sporting Club 2022-23 SestaPorta.News Pisa

Il calciomercato invernale 2022: tutti i conti. Le follie del Chelsea, la Serie A «sparita»: come cambia il business L'Eco di Bergamo

Calciomercato invernale, Bundesliga: i 5 colpi più costosi GianlucaDiMarzio.com

Sondaggio sul mercato invernale: due terzi dei lettori promuovono Corvino e Trinchera Calcio Lecce

Il direttore sportivo del Palermo, che ha analizzato e spiegato le strategie relative alla sessione invernale di calciomercato che si è appena conclusa, si è espresso anche sul problema della lista ...La sessione invernale di gennaio ha chiuso ufficialmente i battenti ... Le attenzioni però, come detto, sono già rivolte al calciomercato che in estate registrerà non poche novità: attenzione, ...