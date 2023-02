Così ilVitantonio Colucci. La sua Plastic Puglia, azienda leader mondiale nel settore dell'... Quella della Plastic Puglia,, è una realtà solida e radicata. Stesso discorso e stessi importi ...Una 'occasione' last minute a cui fanno spesso riferimento Pradè e; o forsee Pradè. ... Paraticidi aver fatto finte plusvalenze non per 3 anni, ma per 6 o 7, Cherubini parla di '...

«Offro fino a duemila euro di stipendio, ma non trovo personale». Monopoli, l’appello dell’imprenditore Corriere del Mezzogiorno

Puglia: "Offro fino a duemila euro di stipendio, ma non trovo ... StatoQuotidiano.it

Il barone dice di non trovare personale, arrivano centinaia di Cv in un giorno: “Devo selezionare, non vanno tutti bene” Leggilo.org

Storia di Giuseppe, dalla cella al ristorante: "Mi sono ripreso la vita" La Repubblica

Angri-Paganese 1-1, pari il derby in esilio: di Barone e Cusumano i gol ilmattino.it

più ‘ni’ che ‘ni’ Ciccio Barone. Forse prima; forse no… ( di Adrien 25) E in questo bailamme un po’ troppo, come detto, confuso, ci sta Peppe Cassì, il sindaco, l’uscente, il riproposto. Così Iurato ...Intervista esclusiva a Roberto Jonghi Lavarini, il “barone nero” della destra neofascista milanese al centro di un’inchiesta di Fanpage sfociata sul piano giudiziario con una richiesta d’archiviazione ...