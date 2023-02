IGTC | 12 Ore Bathurst | le GT3 tornano ad affrontare il Mt Panorama | prima volta per Valentino Rossi

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 febbraio 2023) A solo una settimana dalla Rolex 24 at Daytona ildelle ruote coperte si ritrova nella mitica location diper l’opening round dell’Intecontinental GT Challenge Powered by Pirelli (). Ci sarà da divertirsi nella 12 ore che ci apprestiamo a commentare, una delle sfide più impegnative al mondo in una delle location più spettacolari del motorsport. Stiamo parlando del leggendario Mt., una tracciato di sei chilometri che si articola nello Stato del New South Wales. Il circuito in questione, un impianto non permanente, è semplicemente il più importante d’Oceania, sede annualmente della 12 ore e soprattutto della 1000km valida per il Supercars Championship. Nulla è scontato in un percorso che non permette il minimo errore. I muretti nella sezione della ‘montagna’ e la ghiaia presente nel terzo e ...