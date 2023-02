I Vivo X90 sono pronti al debutto globale ma solo il modello Pro arriverà da noi

Pro finalmente debuttano a livello globale, la Malesia è il primo mercato a ricevere lo smartphone top di gamma con SoC Dimensity 9200. L'Pro di, annunciato per il mercato ...fa il suo debutto sul mercato internazionale partendo dalla Malesia, con successiva commercializzazione prevista anche in Europa (Italia inclusa). Le novità sono due: innanzitutto dovremo ...

vivo X90 e X90 Pro Global ufficiali: dov'è il Pro+ GizChina.it

Vivo X90 arriva in Europa: ecco quando Libero Tecnologia

Recensione Vivo X90 Pro+ – Andrea Galeazzi Andrea Galeazzi

NON ARRIVERANNO MAI! UNBOXING OPPO FIND N2 e VIVO X90 PRO+ Andrea Galeazzi

Vivo X90: quando arriva il top cinese in Italia Libero Tecnologia

Vivo ha portato in Europa i modelli X90 e X90 Pro, quasi tre mesi dopo il loro debutto in Cina. Entrambi si basano su chipset MediaTek Dimensity 9200 e su display AMOLED a 120 Hz, ma l'X90 Pro ha foto ...Vivo X90 fa il suo debutto sul mercato internazionale partendo dalla Malesia, con successiva commercializzazione prevista anche in Europa (Italia inclusa). Le novità sono due: innanzitutto dovremo rin ...