I vigili del fuoco interrompono la messa; bomba in edicola | arrivano gli artificieri | ANTEPRIMA

(Di venerdì 3 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La notizia di apertura della nuova edizione del Notiziario riguarda l’intervento deidelche hanno interrotto la celebrazione dellaa Bollate per una fuga di gas A Paderno Dugnano unainfa accorrere gliRaid degli anarchici a Saronno, deturpate vetrine e muri in centro A Uboldo il paese ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Idella; ...

Il conducente dell'auto ribaltatasi su un fianco e finita contro un muretto è stato estratto dalle lamiere ad opera deifuoco. È stato trasportato all'ospedale di Putignano.Ma cosa è successo Per una qualche ragione la Ferrari è rimasta incastrata nel pozzo dell'ascensore di una concessionaria di auto in Florida e da quanto si apprende ci sono voluti ifuoco ...

Vigili del Fuoco, il Capo reparto Sabatino De Santis va in pensione Il Capoluogo

Ricerche del 67enne scomparso, sforzi intensificati dai Vigili del fuoco e Prociv Arci ilmessaggero.it

Vigili del fuoco di Clusone, dopo 33 anni va in pensione Luigi Scandella L'Eco di Bergamo

Incidente sulla provinciale, i Vigili del Fuoco estraggono un uomo dall'abitacolo dell'auto Virgilio

Auto si schianta contro la caserma dei vigili del fuoco RomaToday

BRINDISI – Sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco per domare un incendio che poco dopo la mezzanotte fra ieri e oggi (venerdì 3 febbraio) si è sviluppato a bordo della nave Starlines, ...Della paura di non essere all’altezza, di non riuscire a sfondare, del terrore di una pandemia che più passa ... notato una donna girare tra le calli con un coltello in mano, i vigili urbani erano ...