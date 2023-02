I migliori gol di gennaio 2023

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 3 febbraio 2023)è stato probabilmente il mese più difficile in cui compilare questa classifica, se ne sarebbe potuta fare una a parte solo per l’ultima giornata in cui sono stati segnati ben tre dei gol che sono poi finiti nella selezione che trovate qui sotto. Ne sono rimasti fuori molti, quindi, e speriamo che siate indulgenti (lo sappiamo che per le classifiche è difficile). Ci sono giocatori che sarebbero potuti rientrare addirittura con due gol, come Miranchuk (che, oltre a quello al Verona che trovate di seguito, ne ha segnato uno altrettanto bello contro la Fiorentina) o Lookman (abbiamo premiato il suo gol di testa contro la Juventus, ma anche quello in progressione contro la Sampdoria non è da meno), o giocatori che sarebbe stato bello includere semplicemente perché è raro che rientrino in classifiche simili, come Augello, che contro il Sassuolo ha segnato con un tiro ...