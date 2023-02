I figli non devono essere i migliori | i figli devono essere felici

Leggi su dilei

(Di venerdì 3 febbraio 2023) È da quando ho letto la notizia della studentessa di diciannove anni suicida, che non riesco a smettere di pensarci, non riesco a smettere di pensare al buco nel cuore di questa povera ragazza, e a quelle parole scritte in un foglietto e custodite nella sua borsa “la mia vita è un fallimento“, come un ultimo agonizzante urlo di disperazione. Non posso non pensare ai genitori che rimangono e che passeranno il resto della loro vita a chiedersi perché, consapevoli del fatto che non esista un perché a certi strazi dell’anima, ma per sempre e disperatamente orfani della loro bambina. Sarà perché ho uno della stessa età o unaa che frequenta la Ca’ Foscari e che, spesso, per la nostra situazione familiare, si è trovata costretta a tirare il freno a mano della sua carriera universitaria, non senza lacrime, ma anche ...