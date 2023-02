I deputati del Pd che visitano Cospito sono servi sciocchi di anarchici e mafiosi?

L'accordo tra le forze politiche prevede un cammino più rapido, meno sfilacciatoprecedente, e ... infatti, una commissione mista di esperti composta da 24 persone " 12 elette daie 12 dai ...... un gruppo di ottoche hanno il diritto di essere aggiornati dal governo sulle questioni d'intelligence. Il governo di Pechino prende posizione tramite la portavoceministero degli ...

Il Parlamento revoca l'immunità dei deputati Cozzolino e Tarabella ... European Parliament

Parlamento Ue: Qatar gate, revoca immunità dei deputati Cozzolino ... Servizio Informazione Religiosa

BRUXELLES : I deputati europei hanno votato per la revoca dell ... Roberto Mattiussi - CafèTV24

Cospito: Donzelli attacca quattro deputati del Pd, bagarre alla ... Agenzia ANSA

Foti: "Carte non segrete su Cospito. Ora si dimettano i deputati del Pd che hanno parlato con i boss" Secolo d'Italia

Una forte crisi attraversa le cantine sociali del vino in Sicilia, un grido di aiuto che ha portato Rosellina Marchetta, deputata segretaria all’Ars, a inviare una nota al presidente della Regione ...La nota di Carlo Nordio è chiara: «La natura del documento non rileva e disvela contenuti sottoposti ... durante un dibattito su Alfredo Cospito per via di un documento che il deputato di Fratelli ...