Human Rights Watch accusa l’Ucraina di utilizzo di mine antiuomo 

(Di venerdì 3 febbraio 2023)(HRW), organizzazione umanitaria con sede a New York, ha appena pubblicato un report circostanziato nel qualeKiev dell’uso diterrestri antiuomo. Anche se l’intenzione degli ucraini poteva essere quella di disturbare l’avanzata delle truppe russe, lehanno provocato mutilazioni e ferimenti gravi a quasi 50 civili, di cui 5 bambini. Gli ucraini infatti hanno piazzato gli ordigni in aree residenziali o di passaggio civile, vicino alle case o nei cortili. Mary Wareham, direttrice della sezione armi di HRW, ha dichiarato che il quadro generale composto dalle tracce raccolte dall’organizzazione suggerisce fortemente cheè responsabile della posa di quelle, come riferisce lo Washington ...

Non è dato da sapere il numero dei morti e dei feriti negli scontri, ma secondo l'Iran(Ihr), con sede in Norvegia, sarebbero quasi 500 le persone che hanno perso la vita. Alcuni giovani ...Secondo laActivists News Agency (Hrana), sono circa 20 mila i manifestanti in carcere dopo la morte della giovane curda mentre era in custodia della polizia per la morale lo scorso ...

In Iran, Khameini grazia a migliaia di prigionieri, inclusi quelli che hanno partecipato alle recenti proteste, accusati di reati contro la sicurezza.