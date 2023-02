Human Rights Watch accusa l’Ucraina di utilizzo di mine antiuomo 

(Di venerdì 3 febbraio 2023)(HRW), organizzazione umanitaria con sede a New York, ha appena pubblicato un report circostanziato nel qualeKiev dell’uso diterrestri antiuomo. Anche se l’intenzione degli ucraini poteva essere quella di disturbare l’avanzata delle truppe russe, lehanno provocato mutilazioni e ferimenti gravi a quasi 50 civili, di cui 5 bambini. Gli ucraini infatti hanno piazzato gli ordigni in aree residenziali o di passaggio civile, vicino alle case o nei cortili. Mary Wareham, direttrice della sezione armi di HRW, ha dichiarato che il quadro generale composto dalle tracce raccolte dall’organizzazione suggerisce fortemente cheè responsabile della posa di quelle, come riferisce lo Washington ...

Al Corriere Mahmood Amiry - Moghaddam, fondatore della ong Irandi Oslo, denuncia il fine propagandistico dell'amnistia: "Non è una cosa nuova per il regime fare azioni di questo tipo, ...Secondo laActivists News Agency sono circa 20mila i manifestanti che sono stati arrestati per le proteste scaturite dalla morte della giovane curda Mahsa a settembre. Il regime ha ...

Così Harvard ha punito l'ex direttore di Human Rights Watch per i ... Altreconomia

Human Rights Watch ammette che Kiev ha utilizzato mine antiuomo ... Farodiroma

Il punto di Human Rights Watch sulle violazioni dei diritti umani nel ... Rivista Africa

FOCUS - Human Rights N. 0 - 25/01/2023 Federalismi.it

ELSA Messina tra i vincitori dell'Annual Human Rights Campaign ... Unime

Il leader supremo ha promulgato un decreto per l’anniversario della rivoluzione e riguarda anche persone in carcere per altri reati L’ayatollah Ali Khamenei, ha promulgato un decreto per liberare “dec ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...