Hogwarts Legacy | i 5 sogni dei fan che si avvereranno col videogioco

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Per quanto tempo abbiamo sperato di veder arrivare alla porta un grande uomo barbuto, in grado di prendere la nostra mano trascinandoci in un mondo magico. Quante volte abbiamo sognato di entrare nella Sala Grande diin attesa che il Cappello Parlante ci indicasse a quale casata apparteniamo. O ancora quante volte abbiamo preso una matita e l’abbiamo agitata, pronunciando una formula magica e immaginando che dalla punta uscisse un fascio di luce colorato, in grado di far levitare un oggetto o di scardinare una porta. È stata questa la vera magia di Harry Potter. L’averci accompagnato, libro dopo libro e film dopo film, in un percorso di crescita costante senza privarci del gusto per il fantastico e dell’amore per l’immaginazione. Proprio quando questi sentimenti sembravano scemare, a causa delle criticità emerse sulla figura di J. K. Rowling e da una nuova ...