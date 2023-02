Hockey ghiaccio | ICE League 2023 | Bolzano cade contro il Villach | bene Asiago

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Si interrompe il filotto di vittorie dinel Campionato ICE2022-disu. Le Foxes infatti sono state sconfitte in casa dalper 2-5, subendo il sorpasso in vetta alla classifica da parte di Salzburg. Un match cominciato nel migliore dei modi quello degli altoatesini, abili a mettere il muso davanti al 7:11 con Thomas sfruttando una situazione di power play. Ma le sorti dell’incambiano nel secondo tempo, complice un buon break di Luciani che , al 1:11 e al 3:31, ribalta il risultato mettendo la partita dalla parte degli austriaci.però non ci sta, ripristinando gli equilibri con Gazley, rete che precederà però purtroppo il 2-3 di Grafenthin. Il goal ammazza partita sarà poi timbrato da Kulda che, ...

Si sa che nell'sunon sempre i favoriti hanno la meglio e ciascuna partita va giocata dimenticando la classifica, gli stati d'animo e soprattutto i risultati precedentemente maturati. ...Come da tradizione l'è a ritmo decisamente rock. Non mancherà l'appuntamento con l' All Star Skills del venerdì, l'evento che farà scatenare i giocatori in confronti di abilità, dal ...

L'incredibile storia della squadra di hockey senza impianti in loco De Stefano, il presidente coach: «Però ci divertiamo lo stesso» ...