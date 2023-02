Highlights e gol Monopoli-Picerno 1-0 | Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Ilbatte il1-0 nel match valido per la 25ª giornata di. Vittoria meritata per i ragazzi di Pancaro che superano ilin classifica salendo in 5ª posizione a 36 punti. Decisiva la rete di Manzaro che regala la terza vittoria consecutiva ai suoi. La squadra di Longo non riesce a recuperare lo svantaggio trovando la prima sconfitta del. Nella prossima giornata ilvolerà a Viterbo per affrontare la Viterbese.che ospiterà la Juve Stabia. SportFace.

Ecco i numeri della crisi MILAN - SASSUOLO:- PAGELLE MILAN, L'ULTIMA GIORNATA DI MERCATO LIVE 5SUBITI A SAN SIRO NON ACCADEVA DA OLTRE 25 ANNI La sconfitta per 2 - 5 contro il ...Il video deie deglidi Roma - Cremonese , match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. Allo stadio Olimpico Tahirovic ha la prima palla, ma il suo destro viene parato ...

Juventus-Lazio 1-0, gol e highlights: Bremer manda i bianconeri in semifinale Sky Sport

Roma-Cremonese 1-2: video, gol e highlights Sky Sport

Fiorentina-Torino 2-1: video, gol e highlights Sky Sport

Video: Vicenza-Novara 1-2, gol e highlights (25a giornata) Il Giornale Di Vicenza

Video gol Inter-Atalanta 1-0, highlights e sintesi partita MilanoToday.it

Real Madrid – Valencia 2-0 highlights e gol: arriva una vittoria importantissima per i ragazzi di Ancelotti per evitare ai Blaugrana di allungare ulteriormente le distanze. Dopo una prima parte di ...La Juve riscatta la sconfitta di Monza in campionato e con una prova di spessore batte la Lazio 1-0 allo Stadium qualificandosi alle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Allegri va vicina al ...