 Henné capelli | quali colori esistono e come coprire i capelli bianchi in modo naturale

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Life&People.it L’henné per iè una valida soluzione per chi desidera cambiare colore,e rinforzare la propria chioma. Se i composti coloranti chimici contengono sostanze addirittura cancerogene, l’henné non può far male. Prima dell’acquisto, però, è bene controllare che il prodotto scelto contenga soltanto sostanze naturali e che sia adatto alla propria tonalità. Ecco tutto quello che devi sapere se vuoi tingere isenza controindicazioni, magari facendo in moto che il colore duri di più. Cos’è l’henné per? L’henné è un coloranteestratto dalla pianta di Lawsonia Inermis, utilizzato anche per colorare sopracciglia e realizzare tatuaggi ...