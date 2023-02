Guinness dei Primati | ha 30 anni e 267 giorni il cane più longevo al mondo

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ha più di trent’Bobi, ilpiùdi sempre. Tanto che, nel suo trentunesimo anno di vita, è entrato neldei. Di razza Rafeiro do Alentejo, Bobi vive in una fattoria a conduzione familiare nel villaggio di Conqueiros dove è nato, nel distretto di Leira in Portogallo, e con i suoi 30e 267ha raggiunto un vero e proprio record mondiale. Il segreto della longevità del, nato l’11 maggio 1992, secondo la famiglia con cui vive è dato dal fatto che conduce una ”vita in campagna, in un ambiante tranquillo e circondato dalla natura”. Nonostante l’età, pare che sia ”ancora abbastanza in salute da giocare con i quattro gatti della famiglia”. Il Servizio Medico Veterinario del Comune di Leiria ha ...