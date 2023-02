Guida agli eventi da non perdere questo weekend 3-5 febbraio

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Da «Moby Dick alla Prova» al Donizetti all’apertura della mostra «Salto nel vuoto» in GAMeC, passando per Trevisan per la prima volta live all’Edoné. E ancora, Marco Paolini al Creberg con «Sani! Teatro tra parentesi», la comicità in dialetto della 23esima «Rassegna Teatrale dell’Isola Bergamasca», la «Sagra della Cinta Senese e Chianti» a Bergamo NXT Station per i più golosi. Anchefinesettimana, ce n’è per tutti i gusti