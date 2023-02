Guerra Ucraina | nuovo attacco Russia | lo scenario in primavera

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ancora una volta Putin potrebbe aver sovrastimato le capacità militari della”. A scriverlo è il report giornaliero dell’Institute for the Study of war, secondo il quale “non vi è nessuna indicazione che le forze russe abbiano ripristinato sufficiente potenza di combattimento” inper poter occupare l’intero oblast di Donetsk entro marzo come Putin avrebbe ordinato in vista della nuova fase della. Secondo il think tank americano, l’attesa grande offensiva russa “potrebbe finire prematuramente ad aprile nella stagione delle piogge primaverili (se non prima), prima di ottenere significativi risultati”. Ciò “potrebbe creare condizioni favorevoli per le forze ucraine, da sfruttare nella loro controffensiva di fineestate dopo la consegna dei tank occidentali”. L’Isw ...