Guerra in Ucraina | dall’Unione Europea decimo pacchetto di sanzioni alla Russia

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Kiev – Ildicontro laper lain“che puntiamo ad avere entro il 24 febbraio avrà un volume di circa 10 miliardi di euro”. Lo dice la presidente della CommissioneUrsula von der Leyen, in conferenza stampa a Kiev. “E’ unmassiccio” dice. Subito dopo una visita in un ufficio postale a Kiev oggi “c’è stato un raid aereo e siamo dovuti andare in un rifugio” racconta, aggiungendo che “questo mostra qual è la realtà di ogni giorno qui”. Il processo di adesione all’Ue “è sempre basato sul merito” e “non prevede tempistiche fisse” dice la von der Leyen. Nel prossimo “autunno”, continua, ci sarà “un grande rapporto sull’rgamento, per tutti i Paesi”. Von der Leyen si dice poi ...

"Nonostante la, il progresso verso questa direzione è evidente. Abbiamo già rispettato il 72 per cento dei ... Così il Presidente dell', Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa al termine ...... in Svizzera, sede dell'annuale World Economic Forum , che ha di fatto vietato la partecipazione russa in risposta allain. Proprietà acquistata nel 2015 e il cui valore si ...

Guerra in Ucraina gennaio 2023: Bakhmut, Dnipro, Brovary Limes

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 2 febbraio Sky Tg24

Guerra Ucraina, nuovo attacco Russia: lo scenario in primavera Adnkronos

Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 1° febbraio : Usa pronti all'invio di missili a lungo raggio. Corruzione in ... la Repubblica

Quando nel 2014 chiesero al presidente russo Vladimir Putin se, dopo il divorzio da Lyudmila Skrebneva, avesse intenzione di risposarsi, lui rispose con una battuta: «Prima devo far ...Altro tema ha riguardato le sfide geopolitiche e come sono affrontate dai due Paesi: il fronte Est dell'Europa e la guerra in Ucraina, il futuro dei rapporti con la Cina e le nuove sfide nell'area del ...