Guè torna in testa alla classifica dei dischi con Madreperla

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Guèindeipiù venduti della settimana conDopo la raggiunta certificazione come disco d’oro per l’album e il debutto in vettanella settimana subito successivasua pubblicazione (dove era presente in tutte e tre le categorie Album/Vinili/Singoli), Guè si riprende oggi il primo posto dellavendita Fimi-Gfk con il suo ultimo lavoro. Anche il primo singolo estratto Mollami pt.2, attualmente in programmazione nelle radio è tra i brani più trasmessi e sale nellaEarone entrando nella top 10posizione numero 9.ha tutti i requisiti per ...