Grande Fratello Vip | bacio in piscina tra Giaele De Donà e Oriana Marzoli

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Dopo tante liti e momenti di scontro, i gieffini si riuniscono per il 28esimo compleanno di Antonino. E' una serata speciale e divertente. Prima il brindisi in casa, poi i ragazzi si lanciano nelle ...

I telespettatori delVip stanno discutendo animatamente per via di un gesto posto in atto da Micol Incorvaia e Giaele De Donà durante la notte. Le due coinquiline, infatti, si sono rese protagoniste di un ...Dopo tante liti e momenti di scontro, i gieffini si riuniscono per il 28esimo compleanno di Antonino. E' una serata speciale e divertente. Prima il brindisi in casa, poi i ragazzi si lanciano nelle ...

Gianluca Benincasa al GF Vip dal 6 febbraio, papà Stefano Fiordelisi protesta dietro le quinte Fanpage.it

Gegia radiata dall’ordine degli psicologi dopo le offese a Marco Bellavia durante il Grande Fratello Vip Repubblica Roma

La morte verrà a prendervi, l'imitazione di Nikita scatena il caos: i fan vogliono Milena fuori Fanpage.it

Quanto hanno preso concorrenti Grande Fratello VIP Cachet più alti Tag24

Sondaggi televoto Grande Fratello vip, percentuali twitter e forum: esito quasi scontato Tag24

Nella casa del Grande Fratello Vip, nel corso del GfGame Night, ci sono state una serie di momenti davvero molto divertenti. Tantissime risate hanno contraddistinto i momenti vissuti nella casa. Nella ...Antonella Fiordelisi ancora una volta finisce nel mirino dei suoi compagni di gioco al Gf Vip. Non c'è pace per Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip che continua a stare al centro di ogni ...