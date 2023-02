Golf | PGA Tour 2023 | Hank Lebioda guida la leaderboard dell’AT&T Pebble Beach Pro-AM al termine del round d’esordio

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Iisti del PGAdanno vita ad un nuovo torneo con il primodell’AT&TPro-AM(montepremi 9 milioni di dollari). L’evento californiano, nato nel lontano 1937, si snoda su tre differenti percorsi ed è ormai un cult del maggiore circuito professionistico internazionale. Aldel primotroviamo al comando. L’americano doma il par 71 del Monterrey PeninsulaClub siglando un ottimo -8 (63 colpi). Il leader vanta una lunghezza di margine sull’inglese Harry Hall e sui connazionali Kurt Kitayama e Chad Ramey. -6 e quinta posizione per l’australiano Aaron Baddeley, per il francese Martin Trainer, e per lo statunitense Eric Cole. Sui percorsi par 72 ...

