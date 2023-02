(Di venerdì 3 febbraio 2023) Iisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel Ras Al(montepremi 2 milioni di dollari). L’evento è giunto alla sua seconda edizione, e dopo due round vede alil danese Rasmus, il polacco Adriane lo scozzese David Law. Il terzetto di leader comanda con lo score di -11 (133 colpi) e vanta una lunghezza di margine su un quartetto di inseguitori composto dagli inglesi Dale Whitnell e Daniel Gavins, dall’olandese Wil Besseling e dal nipponico Ryo Hisatsune, che comandava ieri., PGA Tour: Hank Lebioda guida la leaderboard dell’AT&T Pebble Beach Pro-AM al termine del round d’esordio -9 ed ottava posizione in solitaria per l’inglese Matthew Baldwin, che precede di una lunghezza i ...

... con un bogey, condividendo la seconda posizione con il danese Rasmuse l'inglese Matthew ... Al Royal Greens& Country Club (par 70) di King Abdullah Economic City, il messicano Abraham ...Si gioca sul percorso dell'Al HamraClub di Ras Al Khaimah, dove saranno presenti anche due ... Nel field compaiono giocatori del calibro dei fratelli danesi Rasmus e Nicolai, quest'...

Golf, Hojgaard, Meronk e Law al comando del Ras Al Khaimah Championship 2023. Edoardo Molinari in top 20, out Migliozzi OA Sport

Ras Al Khaimah: buona occasione per Edoardo Molinari e Migliozzi La Gazzetta dello Sport

Edo Molinari parte forte, è 2/o negli Emirati Arabi - News Agenzia ANSA

Hero Cup: Rasmus Hojgaard ko, al suo posto il fratello - News Agenzia ANSA

Golf: Hero Cup 2023, guida l'Europa continentale dopo i fourball. Francesco Molinari e Migliozzi pareggiano i loro match OA Sport

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel Ras Al Khaimah Championship (montepremi 2 milioni di dollari). L’evento è giunto alla sua seconda edizione, e dopo due round vede al coman ...Pronostici Golf AT&T Pebble Beach 2023 per il PGA Tour e Ras Al Khaimah Championship 2023 per il DP World Tour (ex European Tour).