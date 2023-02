Gli ultimi casi che scuotono la politica | gli esiti della supermedia dei sondaggi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 3 febbraio 2023) YouTrend ha pubblicato l'ultimadei, una media ponderata deinazionali sulle intenzioni di voto. Nei dati si registra una lieve flessione per Fratelli d'Italia e Lega, sono stabili Forza Italia e Partito Democratico, crescono Movimento 5 Stelle e Verdi/Sinistra. In particolare il partito di Giorgia Meloni si attesta al 29,4%, scendendo di uno 0,2% rispetto alla scorsa settimana, mentre il M5S di Giuseppe Conte cresce di uno 0,4% fino al 17,9%, rosicchiando un po' del distacco, che è sempre siderale. Giù di uno 0,2% il Carroccio di Matteo Salvini (8,7%), minima discesa pure per il partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi: il Terzo Polo perde lo 0,1% fermandosi al 7,9%. Per quanto riguarda i risultati complessivi delle coalizioni è in calo il centrodestra, mentre crescono centrosinistra e M5S. ...