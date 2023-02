Gli arbitri italiani con Maresca e Carbone alla Napoli City Half Marathon

(Di venerdì 3 febbraio 2023) IscrittiFabio, presidente della sezione didell’Aia, e Ciro, guardalinee impegnato nei mondiali in Qatar. L’Associazione Italiana– FIGC attraverso la propria Commissione Eventi organizza la RefereeRUN, ovvero il Campionato Italiano di Corsa per, un evento giunto ormai all’ottava edizione. E quest’anno l’appuntamento è a

Si rendono noti i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno le gare valide per la 21ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma domenica 5 febbraio. ...Appuntamento, quanto mai importante, perorganizzatori, per la città di Orvieto, oltre che, per ... Ne è Presidente, Luca Portarena, raccoglie tutti quei soggetti, abbastanza simili aglidi ...

Lotito: "Flaminio Ecco la verità". Serie A, gli arbitri della 21ª Corriere dello Sport

PRIMA CATEGORIA. Gli arbitri del weekend Tuttocampo

Arbitri Serie A, le designazioni per la 21^ giornata Sky Sport

Serie B. Gli arbitri della 23a: Sacchi a Benevento, Fourneau a Parma Benevento IamCALCIO

UFFICIALE - Serie A, gli arbitri: Spezia-Napoli a Di Bello con Aureliano VAR Tutto Napoli

Saranno almeno una quarantina gli arbitri presenti al via della NCHM. La sfida come avviene in campo la domenica è sempre con se stessi per migliorarsi e dare un servizio eccellente al Mondo del ...Con un organico arbitrale assai ridotto, visto che mancavano tutti gli arbitri internazionali che erano a un corso d’aggiornamento e Simone Sozza che era a un raduno UEFA, Rocchi aveva designato per ...