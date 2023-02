Giustizia fatta per Linda Cerruti Denunciati gli autori dei post sessisti

Leggi su dilei

(Di venerdì 3 febbraio 2023) C’è qualcosa di profondamente sbagliato che nasce a seguito di quella credenza di poter fare e dire tutto ciò che vogliamo, e senza conseguenze, attraverso uno schermo. Ci nascondiamo dietro di questo per offendere, giudicare e criticare le vite degli altri che conosciamo solo attraverso fotografie epubblicati sui social network. È una tentazione, questa, in cui cadiamo sempre e che fa emergere il lato più oscuro e peggiore di noi. Ma non è vero che solo perché siamo protetti dallo schermo di uno smartphone o di un laptop non stiamo commettendo un reato, prima tra tutti quello di ferire una persona. E non è vero neanche che le nostre azioni passano inosservate. Ecco allora che, dove non arriva la coscienza a fermarci, ci pensa la. E il caso dice lo conferma. La campionessa di nuoto ...