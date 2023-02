è disperata: nella sua valigia per Sanremo non entra più nulla. L' influencer , che si sta preparando per partire alla volta della 'città dei fiori', sta tenendo aggiornati i suoi ...... poi dal Gf Vip arriverà Pierpaolo Pretelli nei panni del conduttore per un giorno (intervisterà sia Diaco sia la compagna) e infine, con parecchie analogie ancora con uno show della De ...

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: in arrivo un grande evento su Rai2 361 Magazine

Pierpaolo Pretelli intervista Giulia Salemi: conduttore speciale in Rai Blog Tivvù

Giulia Salemi disperata: «Pronta per Sanremo ma la valigia... esplode» leggo.it

Giulia Salemi su “Libere. Il nostro NO ai matrimoni forzati”: “Non smettere mai di… Il Fatto Quotidiano

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi a FQMagazine: “Sono d’accordo con Francesca Michielin, sui… Il Fatto Quotidiano

Giulia Salemi è disperata: nella sua valigia per Sanremo non entra più nulla. L'influencer, che si sta preparando per partire alla volta della "città dei fiori", sta tenendo aggiornati i suoi numerosi ...Anzitutto, sembra che sia in arrivo una nuova sigla firmata dalla giudice di Maria De Filippi Lorella Cuccarini, poi dal Gf Vip arriverà Pierpaolo Pretelli nei panni del conduttore per un giorno ...