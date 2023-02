Giovane ma super determinato | darà del filo da torcere anche i super Big in gara?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Tra gli esordienti del Festival di Sanremo 2023 c’èJacopo Lazzarini, 28 anni, in arte Lazza, che salirà sul palco dell’Ariston con il brano Cenere. Lazza, il debutto del rapper al Festival di Sanremo guarda le foto «Sanremo è un palco importante e diverso da ciò a cui sono abituato», ha spiegato il rapper. «Si tratta, per me, di una nuova sfida. Io sono pronto, amo mettermi in gioco e sperimentare, cercare di essere il più versatile possibile. E voglio dimostrare a tutti, soprattutto a chi non mi conosce, che probabilmente gli posso piacere». ...