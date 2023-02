(Di venerdì 3 febbraio 2023) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Ildelleprofessionali dei giornalisti è componentedel nostro sistema di. Le aggressioni, le intimidazioni di cui il loro lavoro è ancora, talvolta, oggetto sono intollerabili per la Repubblica". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio al presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Bartoli, in occasione dei 60 anni della legge istitutiva. "Il ruolo svolto dal lavoro giornalistico nel vivificare le norme costituzionali trovava tutela, con l'implicita definizione di professione intellettuale e il riconoscimento della funzionesvolta dal giornalismo indipendente nel rendere effettivo l'esercizio delle regole della democrazia, nella legge Gonella, che regolamentava ...

Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al presidente dell'Ordine nazionale deiin occasione dei sessant'anni dell'istituzione dell'Ordine."Il ...Lo sottolinea il presidente Sergioin un messaggio in occasione dei 60 anni dell'Ordine dei. "L'informazione - prosegue il presidentenel messaggio - è un veicolo di ...

Giornalismo: Mattarella, "aggressioni e intimidazioni ai giornalisti ... Servizio Informazione Religiosa

Mattarella: 'La stampa non può essere soggetta a censure' Agenzia ANSA

Mattarella: no a censure a stampa. L'informazione ha bisogno di ... Primaonline

**Giornalisti: Mattarella, 'rispetto essenziale per libertà, esercitare attività con lealtà'** OlbiaNotizie

GIORNALISTI, MATTARELLA: INFORMAZIONE VEICOLO DI LIBERTA' 9 colonne

Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dei 60 anni dell'Ordine dei Giornalisti. "L'informazione - prosegue il presidente Mattarella nel messaggio - è un veicolo di ...indicando che "non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dei 60 anni dell'Ordine dei Giornalisti. (ANSA).