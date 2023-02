Giorgia Soleri sparisce dai social. Ecco perché ha detto basta

La malattia disoffre di vulvodinia e di fibromialgia , due malattie croniche che provocano dolori intensi e gonfiore addominale. Lo scorso maggiocon il ...Leggi Anchemostra la sua pancia gonfia prima dell'intervento di endometriosi: 'Io e la mia endobelly' 'Io una malattia cronica, non la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, ma ammetto che ...

Giorgia Soleri chiude i suoi account social: "Basta con chi nega il mio dolore" la Repubblica

Giorgia Soleri ha detto basta, almeno per il momento, ai social network. L'attivista influencer ha disattivato gli account Twitter e Instagram dopo l'ondata d'odio, che l'ha travolta negli scorsi ...Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha cancellato i suoi profili dai social. Come mai La domanda se la stanno ponendo in tanti, in queste ore, dopo che hanno constatato che la ...