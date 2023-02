Giorgia Soleri | sfogo sui social | disattiva tutti i profili

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Pausa dainetwork per? La nota influencer e attivista, nonché fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha deciso dire i suoiforse per protesta o semplicemente per allontanarsi dalle varie piattaforme per un po’. La sua decisione ha lasciato i suoi follower senza parole ma la presa di posizione era L'articolo