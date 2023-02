Giorgia Soleri | dopo lo sfogo cancella i profili Instagram e Twitter

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Sui socialsi è lasciata andare a un duro, per poi decidere dire iL'articolo proviene da Novella 2000.

, modella e attivista legata a Damiano David dei Maneskin, ha deciso di disattivare i suoi profili social dopo essersi sfogata contro i suoi haters.via dai social Nelle ...Perchéha disattivato i social Da qualche ora la fidanzata di Damiano David dei Maneskin non è più presente col suo profilo personale né su Instagram né su Twitter . A proposito di Twitter, ...

Giorgia Soleri chiude i suoi account social: "Basta con chi nega il mio dolore" la Repubblica

Damiano David, shopping in gioielleria con Giorgia Soleri TGCOM

Giorgia Soleri chiude (per ora) i suoi account social: «C'è ancora chi nega il mio dolore, basta» ilmessaggero.it

Damiano David, shopping in gioielleria con Giorgia Soleri: annuncio in arrivo TPI

Damiano David e Giorgia Soleri, shopping prezioso a Roma TGCOM

Nelle ultime ore Giorgia Soleri si è sfogata contro i suoi detrattori e, a seguire, ha cancellato i suoi canali social principali. La modella non ha fatto segreto di soffrire di alcune patologie ...Duro sfogo di Giorgia Soleri, che dopo le ennesime critiche ricevute per la sua malattia chiude i profili social in preda ai dolori Ha raggiunto il limite la pazienza di Giorgia Soleri, celebre e ...