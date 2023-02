Giorgia Soleri chiude Instagram e Twitter | ' Vorrei farvi provare 10 minuti del mio dolore'

(Di venerdì 3 febbraio 2023)ha deciso di abbandonare i social e nello specifico i profili: "Basta con chi nega e sminuisce il mio...!", ha scritto l'influencer, scrittrice e modella in ...

ha deciso di abbandonare i social e nello specifico i profili Instagram e Twitter : "Basta con chi nega e sminuisce il mio dolore...!", ha scritto l'influencer, scrittrice e modella in ...IPhone del 2007 (mai aperto) va all'asta, collezionisti impazziti: 'Verrà pagato almeno 50.000 dollari'lascia i social, lo sfogo della fidanzata di Damiano dei Maneskin: 'Basta con ...

Giorgia Soleri chiude gli account social. «Basta sorbirmi gente che nega il mio dolore» Corriere della Sera

Giorgia Soleri chiude i suoi account social: "Basta con chi nega il mio dolore" la Repubblica

Giorgia Soleri chiude gli account social dopo le critiche: «Vi farei provare 10 minuti del mio dolore» Open

Giorgia Soleri chiude i profili Instagram e Twitter: "Basta con chi nega e sminuisce il mio dolore...!" TGCOM

Giorgia Soleri chiude i suoi account social: “Negano il mio dolore, vorrei farvelo provare per 10… Il Fatto Quotidiano

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, in queste ore ha preso una drastica decisione. Stanca delle cattiverie e delle critiche che riceve da ...Francesco Totti e Ilary Blasi di nuovo faccia a faccia per la separazione. Nessun ricongiungimento in vista. Oggi, venerdì 3 febbraio, si è tenuta la terza udienza sul ...