Giorgia Meloni da Stoccolma a Berlino | intese su migranti | Ucraina e sicurezza in Europa

(Di venerdì 3 febbraio 2023) "Carala tua visita qui dimostra che Italia e Germania sono partner stretti nell'e nell'Alleanza atlantica". Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz a, oggi 3 febbraio 2023, durante la riunione bilaterale Germania-Italia. La, in mattinata, aveva incontrato il premier svedese Ulf Kristersson L'articolo proviene da Firenze Post.

La partita italiana su Pnrr, REPowerEU e risorse coesione . Nell'incontro con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la premierha insistito molto sulla flessibilita' nell'uso dei fondi europei esistenti e, non a caso, della delegazione italiana alla Cancelleria faceva parte anche il ministro Raffaele Fitto che ...Scambio di doni Primo incontro ufficiale trae Papa Francesco . La leader del governo italiano è arrivata in Vaticano accompagnata dalla figlia Ginevra e dal compagno Andrea Giambruno. ...

Berlino, le dichiarazioni di Meloni dopo il bilaterale con Scholz: «Caso Delmastro Ne parliamo domani, non interessa ... Open

Berlino, 3 feb. (askanews) - Tra Italia e Germania c'è 'forte sintonia di vedute in politica estera' e questo in particolare 'vale per ...(Agenzia Vista) Berlino, 03 febbraio 2023 "Cara Giorgia, la tua visita qui dimostra che Italia e Germania sono partner stretti nell'Europa e nell'Alleanza atlantica". Lo ha detto il cancelliere tedes ...