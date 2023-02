Giorgia Crivello appare sui social dopo l’operazione legata all’aborto | le sue parole

(Di venerdì 3 febbraio 2023)è intervenuta sul suo profilo Instagram a seguito del. La moglie di Stefano Laudoni aveva annunciato qualche giorno fa di aver perso il bambino che aspettava dal cestista italiano e di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico. Ieri la ragazza ha pubblicato una sua foto post operazione con queste: E? andata… sto “bene”. Qui al San Gerardo mi sono sentita protetta e capita… (le due Giulie, Valentina, Claudio, Giuliana, Alice ed Isabella la dottoressa che mi ha operata)… fa male, piu? che altro al cuore ma purtroppo va affrontata e custodita dentro per sempre. Diciamo che adesso abbiamo un angelo custode in piu? che vegliera? su di noi. Oggi c’e? stata una bellissima giornata di sole e questo mi ha fatta stare meglio… Dedico ...

