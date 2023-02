(Di venerdì 3 febbraio 2023) Il governo diha definito come una "britannica" un episodio in cui sono stati coinvolti giovedì agenti del servizio di controllo delle dogane spagnolo, impegnati, ...

"Funzionari britannici contatteranno funzionari spagnoli per chiedere una spiegazione di questa violazione della sovranità di, prima di prendere una decisione definitiva sulle misure da ...L'è grave. E anche di quelle importanti: si parla infatti di partite truccate in tre Nazioni: Spagna ,e Andorra . E, tra gli arresati, ci sono anche diversi calciatori secondo le ...

Gibilterra accusa Madrid di 'violazione della sovranità' Agenzia ANSA

Europol: 23 arresti per scommesse illegali e partite truccate in ... AGIMEG

L'inquirente, il Finanziere e l'Uomo Nero. L'evasione fiscale come ... Tag24

La lezione di Salvatore Todaro, il "Comandante" che salvò i nemici rivive con Favino La Repubblica

Delitto del Boma, doppia condanna per oltre 27 anni di reclusione La Voce di Mantova

Il governo di GIbilterra ha definito come una "violazione della sovranità britannica" un episodio in cui sono stati coinvolti giovedì agenti del servizio di controllo delle dogane spagnolo, impegnati, ...Duro colpo alle scommesse sportive illegali in Spagna: 23 persone, presumibilmente appartenenti a un gruppo che gestiva scommesse clandestine, sono infatti state arrestate con l'accusa di aver truccat ...