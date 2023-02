Gianni Morandi e Sangiovanni cantano ‘Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte’

(Di venerdì 3 febbraio 2023)uniscono le forze per ridar vita a una hit senza tempo. Fatti mandareil latte usciva infatti nel 1963 e, proprio quest’anno, compirà esattamente 60 anni. Per l’occasione verrà pubblicata in una nuova versione prodotta da Shablo e con il titolo Fattiil latte 2.0 (già disponibile in pre-save e pre-add). Il singolo uscirà il 7 febbraio su tutte le piattaforme digitali per Epic/Sony Music. L’annuncio della nuova versione di Fattiil latte arriva a poco più di due settimane dall’inizio della 73esima edizione del Festival di Sanremo, ...

Negli spot in cui corre con, sempre fresco come una rosa, Amadeus chiede di fermarsi per mangiare una cosa in un ristorantino ma il ragazzo di Monghidoro, 78 anni, inflessibile, che sarà suo complice sul palco ...Un figo vero, ho anche fatto la sua corista" Chiambretti su Zelensky a Sanremo: "Sono con lui, ammiro il suo ardimento" Rosa shocking: "Quel rapper è un pericolo". Il Festival 'gender ...

FantaSanremo 2023, ecco tutte le nuove sfide: +31 punti se gli Articolo 31 fanno 31 punti in una serata,… Il Fatto Quotidiano

Gianni Morandi re di Sanremo: ricordi la sua prima volta Il video amarcord AMICA - La rivista moda donna

Sanremo: Morandi su Fb, la mia prima volta con Vado al lavorare Agenzia ANSA

Gianni Morandi sconvolge tutti e mostra il video: "La mia prima volta..." | Fan senza parole PASSIONEtecnologica.IT

Per tutte le date di Sanremo 2023 i conduttori saranno il già citato Amadeus e Gianni Morandi, anche ospite musicale della seconda serata. In occasione della serata inaugurale (martedì 7) e della ...Negli spot in cui corre con Gianni Morandi, sempre fresco come una rosa, Amadeus chiede di fermarsi per mangiare una cosa in un ristorantino ma il ragazzo di Monghidoro, 78 anni, inflessibile, che ...