Giancarlo Giannini nella leggenda | prima stella sulla Walk of Fame

(Di venerdì 3 febbraio 2023) La promessa era arrivata già nel 2020, poi interrotta a causa della pandemia. Adesso, è finalmente giuntoil momento: il nome disarà inseritoof, la più famosa tra le strade di Los Angeles, la cosiddetta via delle stelle. Un omaggio importante, che conferma la stima di Hollywood nei confronti di uno dei volti più rappresentativi e audaci del cinema italiano. Ladedicata asarà posata il prossimo 6 marzo 2023, alla presenza dell’attore.: il suo nome tra le stelle di Hollywood “Meglio dell’Oscar, star forever! E pensare che al Festival di Venezia, in Italia, non mi hanno dato nemmeno un gatto nero”: cosìaveva ...

