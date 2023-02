GF Vip | “Non faccio l’amore da tanto tempo” | arriva la confessione inaspettata

Leggi su sologossip

(Di venerdì 3 febbraio 2023) GF Vip, “Nonda”: l’ex concorrente si lascia andare ad una. Nella casa del GF Vip 7 sta per scoppiare una vera e propria bomba. Come anticipato da Alfonso Signorini nel corso della puntata di lunedì sera, a far visita ai vipponi reclusi stanno perre diversi ex. No, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.