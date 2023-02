GF Vip | Manuel Bortuzzo | secondo ricovero nel giro di 48 ore | le sue condizioni

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Non sono giorni facili per, le cui attualidi salute stanno facendo preoccupare non poco i fan. Il nuotatore e concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, è stato ricoverato in ospedale due volte di seguito: una ieri, l’altra poche ore fa. Ieri sera tardi,era tornato a casa e i suoi problemi di salute sembravano definitivamente rientrati, ma è di poco fa la notizia che inveceè di nuovo in ospedale. GF Vip, c’è preoccupazione per ledi salute diL’odissea di– che da quando è uscito dalla Casa del GF Vip si sta allenando per obbiettivo ambizioso e importante, ovvero la partecipazione alle Paraolimpiadi di Parigi 2024 – è ...