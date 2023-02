GF Vip | concorrente a rischio squalifica | è bufera! Interviene l’avvocato della Pelizon

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Quello che doveva essere un semplice momento di ironia si è trasformato in una vera e propria bufera. Milena Miconi ha imitato Nikitadurante GFVip game ma qualcosa non è piaciuto al pubblico e anche agli avvocatistessa Vippona. Milena Miconi imita Nikita ma i fan non apprezzano: è bufera L’imitazione di Milena L'articolo proviene da KontroKultura.