Gf Vip | Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli | le frasi infelici pronunciate durante il Gf game night

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Nella casa del Gf vip è andato in scena il ' Gf' dove, una di fronte all'altra, se ne sono dette di tutti i colori. In particolare, non sono passate ...

Gegia radiata dall'Ordine degli psicologi dopo il caso Bellavia al GFVip: 'Giustizia è stata fatta' GfFiordelisi si infuria e litiga con tutti: 'Fiera di non essere come voi'. Cos'è ...Leggi anche > GFVip,Fiordelisi offesa: 'Ho recitato in uno spot importante, ora non posso fare la cretina così' A partire con le domande è stato Antonino Spinalbese che ha chiesto a ...

Il padre di Antonella Fiordelisi contro l'ingresso di Gianluca Benincasa al GF Vip: È ossessionato Fanpage.it

Gf vip, Oriana Marzoli e quella frase detta entrando in confessionale. Si riferiva ad Antonella Fiordelisi leggo.it

Gf Vip, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: le frasi infelici durante il GF game night ilmessaggero.it

Tenerezze mattutine tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria - Mediaset Infinity Grande Fratello

Milena Miconi imita la concorrente: scoppia la bufera sui social Ieri sera gli inquilini della casa più spiata dagli italiani hanno dato vita ad una nuova ...Nella casa del Gf vip è andato in scena il "Gf game night" dove Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, una di fronte all'altra, se ne sono dette di tutti i colori.